‘C’era una volta… il Libro’: rarità bibliografiche a Cesena Fiere

Il 15 e 16 febbraio a Cesena la XVI edizione dello special dedicato all’antiquariato e modernariato librario

Riceviamo e pubblichiamo.

Libri rarissimi, fuori catalogo, perduti: dove trovarli? La risposta è facile: a Cesena, dove sabato 15 e domenica 16 febbraio si svolge la XVI edizione di ‘C’era una volta… il Libro’, l’evento per lettori e bibliofili dedicato al mondo dell’antiquariato e del modernariato librario e al collezionismo cartaceo.

L’appuntamento invernale si preannuncia particolarmente ricco: nei padiglioni di Cesena Fiera arriveranno 45 fra librerie specializzate e commercianti di stampe e cartografia d’epoca provenienti da ogni regione d’Italia, che proporranno una ricca selezione dei loro ‘tesori’ di carta, tra libri antichi dal XVI sec.in poi e più recenti – e abbordabili! – rarità e curiosità bibliografiche.

E non mancheranno manoscritti, fotografie originali, stampe e mappe d’epoca, grafiche d’autore antiche e moderne.

L’elenco degli espositori è consultabile sul sito www.ceraunavoltantiquariato.com.

Ma, a fianco dell’esposizione, la mostra – mercato ospiterà anche un appuntamento da non perdere: la presentazione in anteprima del volume appena pubblicato ‘I nostri libri. Cento collezionisti e i loro tesori’, curato dal ‘cacciatore di libri’ Simone Berni.

La presentazione in anteprima di ‘I nostri libri’ di Simone Berni

L’appuntamento di presentazione del volume ‘I nostri libri’, uscito nel mese di gennaio per i tipi di Edizoni SO) è fissato per sabato 15 Febbraio, alle ore 16:00. A dialogare con Simone Berni ci sarà il bibliofilo e saggista Antonio Castronuovo; introduce e modera l’incontro lo storico Duccio Benocci.

Opera imponente, ben 500 pagine, ‘I nostri libri. Cento collezionisti e i loro tesori’ è un prodotto unico nel panorama nazionale: come suggerisce il sottotitolo, nelle sue pagine sono raccolte le ‘confessioni’ di cento collezionisti che dischiudono – alcuni per la prima volta – le proprie collezioni personali, scegliendo gli esemplari ritenuti, per un motivo o l’altro, più significativi e preziosi, non necessariamente da un punto di vista economico.

E molti di questi volumi hanno storie appassionanti, come l’edizione ‘fantasma’ de ‘Il tamburo di latta’ stampato da Bompiani, ne rimane un unico esemplare, perché l’editore ne mandò al macero l’intero stock.

Ma è altrettanto appassionante la figura di Simone Berni, cacciatore di libri introvabili, e autore del blog cacciatoredilibri.com, ben conosciuto nell’ambiente dei bibliofili e dei collezionisti.

Il suo motto? ‘Chiedete e vi sarà trovato’. E lo dimostrano i suoi fantastici ritrovamenti, ad esempio un’edizione pirata in arabo de ‘Il nome della rosa’, agognata inutilmente dallo stesso Umberto Eco).

A questa sua particolarissima attività, Berni ha dedicato due libri: il famoso ‘A caccia di libri proibiti’, Simple, e l’imprescindibile ‘Manuale del cacciatore di libri’, Biblohaus.

Con lui a Cesena ci sarà Antonio Castronuovo, bibliofilo e saggista; è l’autore del ‘Dizionario del bibliomane’, Sellerio, e di ‘Ossessione bibliofila’, Nave di Teseo; scrive di libri su varie riviste italiane.

Da Dumas a Nostradamus tante ‘chicche’ per appassionati

Davvero ghiotte le prime anticipazioni di quello che si potrà trovare passeggiando fra gli stand di ‘C’era una volta… il Libro’.

Lo Studio Bibliografico Morghen di Roma accende i riflettori su Alexandre Dumas padre portando una lettera originale dell’autore de ‘Il conte di Montecristo’, datata intorno a 1850, e una fotografia autografata di Dumas. Curiosa la storia di questa immagine.

Dumas arrivò a Napoli nel 1860 chiamato da Giuseppe Garibaldi, e fu incaricato della fondazione di un nuovo giornale: ‘L’Indipendente’. Per incentivare la vendita, ai primi numeri della pubblicazione Dumas allegò una sua fotografia firmata. Degno di nota anche l’autore della foto, il celebre Alphonse Bernoud, venuto dalla Francia attorno al 1850, che fu fotografo ufficiale dei Reali del Regno delle due Sicilie.

Nello stand di Bruno Pucci Studio Bibliografico di Napoli si potrà ammirare un bell’erbario figurato di inizio Seicento. Si tratta di una rarissima edizione della famosa opera dell’insigne medico e botanico greco Dioscoride con le annotazioni del medico francese Martin Mathée.

All’interno del volume oltre trecento incisioni di piante medicinali e animali – salamandre, cavallette, rane, pesci, castori, crostacei, ecc. – utili per le preparazioni medicamentose.

La Libreria Antiquaria Xodo di Torino, invece, porta un’edizione datata 1680 di ‘De gli inventori delle cose’ in otto volumi. Si tratta della versione italiana – tradotta da Francesco Baldelli, della famosa opera di erudizione il ‘De inventoribus’ di Virgilio Polidoro da Urbino, che tratta molteplici argomenti.

Nel primo libro, ad esempio, tratta dell’origine degli dei, della grammatica, dell’arte poetica, della filosofia, astrologia, negromanzia, chiromanzia.

Nello stesso stand ci sarà anche un intrigante esemplare di ‘Les veritables propheties de Michel Nostradamus’ pubblicato a Torino nel 1720 secondo le prime edizioni stampate ad Avignone nell’anno 1558 e ampliato con diverse Centurie che non erano state stampate nelle prime edizioni.

Come di consueto, ‘C’era una volta… il Libro’ viene ospitato nella cornice di ‘C’era una volta…’, la grande mostra mercato dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria in programma negli stessi giorni con oltre 200 espositori da tutta la Penisola. Un solo biglietto d’ingresso per i due saloni.

Info

‘C’era una volta… il Libro’

Date: 15 e 16 febbraio

Luogo di svolgimento: Cesena Fiera – Pievesestina di Cesena (FC)

Orario d’apertura delle due giornate: dalle ore 9:00 alle 18:30, ultimo accesso ore 18:00

Ingresso: 4 euro. Gratuito fino ai 14 anni e dopo i 70.

Info con possibilità di acquistare il biglietto online: www.ceraunavoltantiquariato.com

FB C’era una volta il Libro

IG ceraunavolta.illibro