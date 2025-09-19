Centro Sociale Anziani La Lucerna 2 di Torrecuso (BN) compie 25 anni

Il programma dei festeggiamenti del 20 e 21 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato mattina arriverà a Torrecuso (BN) la tappa della Carovana della Pace, promossa a livello nazionale dalle ACLI.

Un momento che si inserisce all’interno del programma della due giorni per i festeggiamenti del Centro Sociale Polivalente Anziani La Lucerna 2 APS, che quest’anno spegne 25 candeline.

Una festa, convegni, valorizzazione e riscoperta del territorio in programma sabato 20 e domenica 21 settembre.

Questa festa rientra anche nell’80esimo anno di fondazione del patronato ACLI dove la Lucerna 2 è affiliata.

Un evento che ha il patrocinio del Comune di Torrecuso, dell’ACLI provinciale, di FAPACLI e CesvoLab il cui sipario si alzerà appunto sabato 20 settembre alle ore 10:30 in piazza Mellusi presso La Bottega ‘Masto Orazio’, dove prenderà vita la seconda edizione di ‘Scoperte in Vigna Solidale’, una suggestiva passeggiata tra i vigneti del territorio, con degustazione di prodotti locali e visita alle Cantine Maresciallo e Torre dei Chiusi, in collaborazione con ACLI Terra Benevento e i divulgatori entusiastici di Nico Falanghi.

E a questa passeggiata prenderà parte anche la Carovana della Pace che sarà in paese per tutta la giornata.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, presso la ‘Sala Nicchia’ ci sarà la tavola rotonda: ‘Welfare di prossimità e medicina territoriale: assistenza, prevenzione e vita attiva. Ripartiamo dalle nostre associazioni di terzo settore a 25 anni dalla fondazione della Lucerna 2 e 80 anni del patronato ACLI’.

Introdurrà i lavori: Michelino Rapuano, Responsabile Sviluppo Associativo La Lucerna 2 con i saluti di: Angelino lannella, Sindaco di Torrecuso; Maria Giovanna Pagliarulo, Presidente provinciale ACLI; Raffaele Amore, Presidente CESVOLAB; Filiberto Parente, Consigliere Nazionale ACLI e Angela Ciullo, Patronato ACLI Benevento.

Interverranno: Prof. Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore Università Giustino Fortunato; On. Roberto Costanzo, Primo promotore sociale del Patronato; Dr. Giuseppe Maio, Già Primario Emerito dirigente medico dell’Unità Operativa Malattie Infettive; Vincenzo Purgatorio, Presidente del Consiglio Nazionale ACLI e Amministratore EPASS Regione Puglia. Modererà il dibattito Pasquale Orlando.

La serata si concluderà con musica dal vivo, liscio, balli e degustazione di prodotti tipici locali.

Domenica 21 settembre invece alle ore 8:30 è in programma la celebrazione della Santa Messa Solenne presso la Chiesa dei Santi Antonio da Padova e Vincenzo Diacono e Martire presieduta da S.E. Reverendissima Monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento e il parroco Don Antonio Fragnito, in ricordo di Andrea Gerardino, primo Presidente ACLI Benevento e dei Presidenti della Lucerna Angelo Rillo, Alfredo Pontoriero, Cosimo e Michelina Iannella e tutti i soci defunti.

Poi, alle ore 10:30, presso la Chiesa del Santissimo Redentore, cimitero, ci sarà l’ultimo momento della due giorni, la benedizione della corona simbolica e la deposizione in omaggio a fondatori e soci.

Michelino Rapuano, Segretario del Comitato con delega all’Amministrazione e Sviluppo Associativo, afferma: