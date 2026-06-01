Centro Polivalente Salvi a Nocera Superiore: ricordo di Fabbricatore

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

L’Avvocato Giuseppe Salvi è stato un grande professionista ed un grande Sindaco, vicino alla sua città, ed intitolargli il Centro Polivalente, sito in via Giuseppe Russo, a Nocera Superiore, progetto cui teneva molto, è un tributo d’onore di un’intera comunità.

È quanto ha affermato il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, partecipando alla cerimonia di intitolazione.

Fabbricatore ha ricordato:

Persona mite, garbata, leale, seria e rispettosa delle istituzioni, uomo dell’ascolto e della semplicità, disponibile e mai distante dai bisogni della comunità; nel 1993 divenne Sindaco di Nocera Superiore a seguito dell’elezione diretta da parte dei cittadini, che gli riservarono ancora pieno consenso anche quattro anni più tardi, nel ’97.

Guidò il Comune fino al 2001 e lo fece con uno stile da galantuomo, attento alle esigenze della sua città, concreto nel pensiero e nelle azioni.

Salvi credeva molto nelle potenzialità del Centro Polivalente perché riteneva che la città avesse bisogno di luoghi vivi dove le persone potessero incontrarsi, fare cultura, attività sociali e condividere esperienze.

Ma ciò che più rimane nella memoria di chi l’ha conosciuto non sono solo le opere concrete, ma il modo con cui riusciva a creare un clima di dialogo e partecipazione.

Non dimentico neanche quanto fosse impegnato nel sociale e nell’associazionismo.

Partecipava con entusiasmo alla vita culturale della comunità e sosteneva ogni iniziativa che la potesse far crescere, facendo sentire ogni singolo cittadino, anche i bambini, parte di qualcosa di più grande.

Partecipare alla cerimonia di intitolazione del Centro Polivalente è stato un onore che ho vissuto con spirito di orgoglio e gratitudine, di memoria viva e testimonianza sincera.