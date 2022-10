Centro Ester pronta a sfidare l’Antoniana nel big match d’alta quota

Riceviamo e pubblichiamo.

Procede senza sosta il campionato di serie D di Basket che vede l’AA&S Centro Ester sempre più protagonista.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la vittoria in casa dell’Arzano che già la mente del quintetto di coach Monteleone è già rivolta alla Bio Verde Antoniana che sarà di scena a Barra domenica sera, 30 ottobre, alle ore 19:00.

Un appuntamento da non perdere per i sostenitori della società del Presidente Pasquale Corvino che già pregusta lo spettacolo.

Spiega Gianluca Tredici alla viglia del match:

Una partita che dirà tanto sul nostro ruolo in questo campionato.

Siamo cresciuti partita dopo partita e adesso siamo pronti ad affrontare quella più importante. Già in occasione della partita in casa dell’Arzano non abbiamo avuto l’avvio faticoso della altre gare.

I miglioramenti si vedono. Ci aspettiamo il palazzetto pieno e siamo pronti a dare il massimo.

L’Antoniana è una squadra lunga e spigolosa. Ben messa in campo e saprà metterci in difficoltà. Sarà una bella battaglia sportiva.