Centro Ester, il settore volley chiude l’anno in crescita

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Centro Ester di Napoli sta vivendo un periodo particolarmente positivo nel mondo della pallavolo, testimoniato dai successi delle sue squadre e dai traguardi raggiunti dai giovani atleti.

In questo contesto, la responsabile della sezione pallavolo, Consiglia Crescente, esprime il suo entusiasmo e il suo orgoglio per i risultati ottenuti fino ad ora.

Spiega:

Uno dei momenti clou è rappresentato dalla convocazione di Alessandra Duello, nata nel 2011, al prestigioso torneo organizzato dalla FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, che si svolgerà ad Agropoli.

Questa chiamata non solo segna un riconoscimento per Alessandra, ma anche un’importante vetrina per le potenzialità del settore giovanile del Centro Ester.