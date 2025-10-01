Centrale Civitavecchia (RM), Angelilli: Segnale importante da ENEL

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Le garanzie fornite da ENEL sulla continuità di collaborazione con le aziende locali è un segnale importante per il territorio di Civitavecchia e il suo tessuto imprenditoriale a tutela dei livelli occupazionali.

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio a seguito dell’incontro delle associazioni datoriali del territorio di Civitavecchia con ENEL.

L’accordo punta a rinnovare per tutto il 2026 i contratti in essere con le piccole e medie imprese del comparto metalmeccanico.

La Vicepresidente ha aggiunto:

In questa fase di transizione, è stata tenuta in considerazione la competenza e l’esperienza imprenditoriale anche in previsione della reindustrializzazione dell’area.

La strategia indicata s’inserisce nel percorso avviato presso il MIMIT finalizzato alla riconversione e al rilancio economico, produttivo e sociale dell’area della centrale di Torrevaldaliga Nord che prevede la valutazione dei progetti pervenuti in chiave di fattibilità industriale, sostenibilità e impatto occupazionale.

Il nostro impegno è volto a mantenere il bacino di occupati indipendente dagli sviluppi di natura industriale ed energetica..