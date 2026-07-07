Cento bambini allo Zoo di Napoli per imparare a tutelare l’ambiente

Appuntamento l’8 luglio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Una giornata all’insegna dell’educazione ambientale, della legalità e del rispetto del territorio per circa 100 bambini tra i 6 e i 12 anni.
Domani, mercoledì 8 luglio, dalle 10:30 alle 14:30, lo Zoo di Napoli ospita uno degli eventi principali del GrEst 2026 ‘SMAK!’, il progetto educativo estivo promosso da Asso.Gio.Ca. insieme alle parrocchie di Sant’Eligio Maggiore, Sant’Arcangelo agli Armieri e Santa Maria della Scala, nell’area di piazza Mercato.
Attraverso attività ludico-formative e momenti di approfondimento, i giovani partecipanti saranno sensibilizzati ai temi della tutela dell’ambiente, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile.
L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, vuole trasformare un’esperienza educativa e di divertimento, con ragazzi, famiglie, educatori e volontari, in un’occasione concreta per riflettere sui temi della sostenibilità e della cura del bene comune.
L’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, ha sottolineato:
Educare i più giovani al rispetto dell’ambiente e alla legalità significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità.
Attraverso esperienze come questa, i ragazzi imparano a sentirsi parte attiva della città e a prendersi cura del patrimonio naturale e sociale che li circonda.