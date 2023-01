‘Cenerentola’ al Teatro Oscar

In scena il 15 gennaio a Milano

Al Teatro Oscar di Milano, domenica 15 gennaio 2023, alle ore 16:00, sarà in scena ‘Cenerentola’ produzione Teatro Oscar Danzateatro, adattamento e regia Daniela Monico, coreografie Giulia Dimino e Monica Cagnani, musiche originali Matteo Pirovano.

Spettacolo musicale e Teatro d’Attore rivolto prevalentemente ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Secondo appuntamento della Rassegna L’Oscar per tutti.

‘Cenerentola’ è una storia così conosciuta da non avere bisogno di parole. Per questo lo spettacolo si affida quasi interamente alla musica, scritta appositamente dal giovane compositore Matteo Pirovano, e alla danza per scandire i momenti più importanti di questa fiaba classica senza tempo.

Lo spettacolo alterna quadri comici sottolineati dai personaggi delle sorellastre, del gatto e del topo, a momenti più poetici, drammatici e romantici.

Cenerentola nella nostra versione resta un personaggio positivo senza essere snaturata, incontrerà il Principe e vivrà con lui per sempre felice e contenta. Nonostante la sua natura sognatrice la nostra Cenerentola rivela una buona dose di determinazione e forza, e l’incontro col Principe con il suo cambio di vita non sono altro che una delle occasioni che l’esistenza offre e che possono essere colte o lasciate passare. Certo, la magia non guasta e come nelle migliori fiabe, anche qui non mancherà.

Cenerentola

Teatro Oscar di Milano

Via Lattanzio 58 – 20137 Milano

www.teatrooscardanzateatro.it

info@teatrooscardanzateatro.it

Tel. 02-5455511 – cellulare 335-5294652

Biglietti:

intero €10,00

ingresso ridotto €6,00 bambini fino ai 10 anni e convenzionati

+ prevendita con acquisto online

https://www.happyticket.it/milano/acquista-biglietti/pianta/198781/602169.htm

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/cenerentola/192709

Oppure si possono acquistare in biglietteria il giorno dello spettacolo.