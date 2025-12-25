‘Cenerentola’ al Teatro Carcano

Balletto in 3 atti basato sulla favola di Charles Perrault in scena a Milano il 27 e 28 dicembre

Arriva al Teatro Carcano di Milano una produzione del tutto inedita, sia nelle musiche, che nelle coreografie, dedicata ad una delle fiabe più amate di sempre.

‘Cenerentola’, nella sua versione di Perrault, viene rivisitata da TAM Ballet in una produzione elegante, vivace e poetica, arricchita dalle raffinate coreografie di Caterina Calvino Prina, in cui non mancheranno momenti spassosi.

Dice Caterina Calvino Prina:

Abbiamo scelto di creare una nuova produzione perché le versioni esistenti non rappresentavano pienamente lo spirito con cui desideravamo portare in scena questo balletto. Volevamo un racconto più fedele alla fiaba originale e alla caratterizzazione dei suoi personaggi, capace di avvicinare maggiormente anche i più piccoli, valorizzando le sfumature più leggere e comiche. Per questo ho sentito la necessità di lavorare con musiche nuove e, grazie al talento di Antonio Ignoto – di cui ho apprezzato profondamente la sensibilità musicale – coreografare questa produzione è stato travolgente e una sfida meravigliosa. Come TAM Ballet proponiamo i grandi titoli di repertorio, ma sentiamo anche il bisogno di spingerci oltre, esplorare nuovi linguaggi e metterci alla prova. Il nostro impegno è diffondere un messaggio di autentica valorizzazione dell’arte della danza, del teatro e del lavoro straordinario dei nostri giovani talenti, che hanno abbracciato da subito questa visione e l’hanno trasformata in emozione viva sul palco.

La danza racconta un mondo incantato fatto di sogni, ironia e speranza. Una scarpetta di cristallo, una zucca che diventa carrozza, una notte che cambia un destino: la magia prende forma sul palco con leggerezza e bellezza.

Pensato per un pubblico di tutte le età, Cenerentola emoziona e incanta, trasportando grandi e piccoli nel cuore pulsante della fiaba. Tra la comicità delle sorellastre, l’eleganza della protagonista e la magia della Fata Madrina.

Una narrazione d’amore, ingiustizia e riscatto che, attraverso la danza classica – con i suoi virtuosismi accademici e le sue linee eleganti – dà corpo a emozioni autentiche e universali.

L’incontro tra Cenerentola e il Principe, il passaggio dal dolore alla speranza, la magia dell’impossibile che si realizza: tutto prende vita sulle note brillanti ed evocative di Antonio Ignoto, che accompagnano l’intero balletto con una partitura fresca e suggestiva che riesce a dare voce alle emozioni più intime della fiaba.

Afferma l’autore delle musiche:

Confrontarmi con i grandi autori del balletto è stata, per me, la sfida più intensa e impegnativa. È la mia opera prima, e l’ho affrontata con rispetto e gratitudine. Ho lavorato mettendomi interamente al servizio della danza e dei personaggi, scegliendo motivi, armonie e orchestrazioni di immediata fruibilità. È uno spettacolo pensato anche per i più piccoli. Le emozioni umane sono già abbastanza complesse; la musica, per me, ha il compito di accompagnarle con sincerità, senza mai volerle sovrastare diventando fine a sé stessa.

Ogni personaggio trova nella sua musica un’identità precisa: i temi che lo accompagnano lo introducono e ne svelano le sfumature, trasformandosi e intrecciandosi lungo il percorso narrativo.

Completano la produzione videoscenografie di grande impatto visivo, costumi incantevoli e momenti di intensa teatralità, tra cui le esilaranti scene delle sorellastre e della matrigna – interpretata en travesti – che regalano leggerezza e ironia.

Un grande classico che continua a parlare al cuore, risvegliando, a ogni età, il desiderio di credere ancora nella bellezza dei sogni.

Sinossi

Dopo la morte del nobile padre, Cenerentola vive come una serva nella dimora di famiglia, succube della matrigna e delle bruttissime sorellastre Anastasia e Genoveffa. Obbligata a svolgere i lavori più umili in casa, Cenerentola non ha amici al di fuori di alcuni simpatici topolini che abitano la soffitta dove dorme.

Un giorno nel regno si diffonde la notizia che il Re ha indetto un grande ballo, perché il figlio trovi tra le giovani del regno la sua sposa. Cenerentola vuole partecipare all’evento, ma la matrigna e le sorellastre glielo impediscono con la prepotenza.

È allora che interviene la fata Smemorina, che con un potente incantesimo trasforma gli stracci della ragazza in un sontuoso abito da sera, una zucca in una carrozza, e i topolini in prodi destrieri.

Cenerentola si reca così al ballo, il principe chiaramente se ne innamora subito. Ma la fata Smemorina si era raccomandata: a mezzanotte l’incantesimo si spezzerà, e tutto tornerà come prima.

Nella fretta di fuggire dalla festa per non rivelare le sue vere condizioni al principe, Cenerentola fugge via e perde la leggendaria scarpetta di cristallo. Sarà a partire da quella che il principe la cercherà in tutto il regno.

Cenerentola avrà bisogno dell’aiuto di tutti i suoi amici, e di qualche colpo di bacchetta magica, per coronare il suo sogno d’amore ancora una volta ostacolato dalle perfide matrigna e sorellastre.

Durata: 1h e 45m + 2 intervalli

Teatro Carcano

Corso di Porta Romana, 63

Milano

MM3 Crocetta, MM4 Sforza Policlinico

Biglietti:

27 dicembre 2025 – 20:30

Replica del 28 dicembre 2025 – 16:30

