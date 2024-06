Celebrazioni Leopardiane a Villa delle Ginestre

A Torre del Greco (NA) ricco programma d’arte, cultura, spettacolo e gusto in occasione del compleanno di Giacomo Leopardi

Dal 22 al 29 giugno, a Villa delle Ginestre a Torre del Greco (NA), in quella che fu la dimora che ospitò Giacomo Leopardi nell’ultima stagione della sua vita, sono in via di svolgimento le Celebrazioni Leopardiane con una serie di eventi che omaggeranno il poeta nelle sue varie declinazioni.

Le celebrazioni promosse dalla Fondazione Ville Vesuviane sono iniziate il 22 giugno con lo spettacolo ‘Quel fantasma di poeta famosissimo’ con la regia di Sara Sole Notarbartolo.

Il 27 giugno seguirà una Serata di letture ‘Serata Leopardiana’ con intermezzi musicali e degustazioni a cura del Quotidiano online DentroSalerno.

Il 28 giugno a cura di Raffaella Lanzetta si susseguiranno ospiti musicali e letture poetiche per l’evento ‘Ginestre per Leopardi’.

Sabato 29 giugno si festeggerà il genetliaco di Giacomo Leopardi con l’ultimo appuntamento del progetto ‘Passeggiate Leopardiane’ promosso dalla Fondazione Ville Vesuviane e dal Ministero della Cultura, finanziato

dall’Agenzia del Turismo della Regione Campania con la direzione di Patrizia Porzio.

Alle ore 18:30 la Proloco APS di Torre del Greco darà vita ad una visita guidata della villa seguita da una messa in scena teatralizzata, a cura di Maria Pacilio, di un accattivante spaccato di vita recitato e cantato sui gusti culinari del poeta e arricchito dalla declamazione di alcuni versi tratti da ‘La Ginestra’ e da ‘Il tramonto della luna’.

Alle 20:00 seguirà ‘Buon Compleanno Giacomo!’ con la proposta culinaria dell’Associazione Cuochi di Torre del Greco area Vesuviana, Nolana e Strianese, i dolci di Luigi Vitiello e i gelati della Gelateria Mennella accompagnata dalla degustazione di vini a cura del Consorzio Tutela Vini

Vesuvio.

Alle 20:30 nell’auditorium all’aperto di Villa delle Ginestre le ‘Passeggiate Leopardiane’ si concluderanno con l’intervento di Antonio Borriello che leggerà le lettere di Giacomo Leopardi inviate all’amico Antonio Ranieri.

Seguirà la Premiazione della V edizione del Concorso di Poesia ‘Villa delle Ginestre’ presentata da Peppe Iannicelli.

Alle 21:00 gran finale con il concerto della Big Band Vesuvian Swing diretta dal maestro Antonio Graziano.