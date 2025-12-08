Home Campania Comune di Napoli Celebrazioni dell’Immacolata a Napoli, dichiarazione di Manfredi

Celebrazioni dell'Immacolata a Napoli, dichiarazione di Manfredi

Di
Redazione
-
Celebrazioni dell'Immacolata a Napoli

Il Sindaco: ‘È il momento della solidarietà’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’8 dicembre è una giornata di Fede, una ricorrenza importante per i napoletani e per ricordare tutti i popoli che sono in guerra, le tante sofferenze delle nostre comunità.

È il momento della solidarietà, anche la gioia natalizia deve essere accompagnata da un’attenzione al prossimo e a chi ha di meno.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine delle celebrazioni per la festa dell’Immacolata.

