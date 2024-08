Cecatiello Dance 2024 al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada

Appuntamento a Paupisi (BN) dal 23 al 25 agosto

Procedono senza sosta i preparativi per il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello in programma dal 23 al 25 agosto a Paupisi, meraviglioso borgo ai piedi del Taburno.

Un evento organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Provincia di Benevento, Parco Regionale Taburno – Camposauro, GAL Taburno, CIA, Coldiretti e UNPLI Provinciale.

Tra i tanti appuntamenti di questi tre giorni non poteva mancare, come da tradizione, il momento dance per ballare con musica coinvolgente e adatta ad ogni età, creando così affinità, divertimento e condivisione.

Sabato 24 agosto in Largo G. De Marco dalle ore 23:30 ci sarà la tradizionale ‘Radio Company in Action’ con un nuovo spettacolo e tante novità.

Nelle altre due serate della sagra, venerdì 23 e domenica 25 agosto la consolle si sposterà in piazza IV novembre presso il ‘Room 23 Cafè’ dalle ore 24:00 con l’evento ‘Cecatiello Dance’.

Al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello, quindi, non solo enogastronomia, raduno di moto, Festival degli Artisti di Strada, spettacolo piromusicale, Fiera del Bagagliaio, premio ‘Cecatiello d’Oro’, convegni, mostre… ma anche dance music dedicata alle nuove generazioni e non solo…

Preparatevi quindi a ballare tutta la notte con la migliore musica dance.

Saranno 3 serate magiche e indimenticabili grazie all’animazione, alle coreografie e alla musica di dj di fama nazionale. Un connubio perfetto per creare l’ambiente ideale per divertirsi e far divertire.

Sulle pagine Facebook della Pro Loco di Paupisi e del Comune di Paupisi si può restare aggiornati sul programma completo del Festival.

Che dire?

Paupisi per tre giorni oltre a trasformarsi in un ristorante all’aperto sarà il centro di musica, divertimento e buona cucina.