Collevecchio (RI), al via ‘Come eravamo come saremo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 12 luglio prenderà il via la manifestazione ‘Come eravamo come saremo’ organizzata dall’Associazione La Forza della Vita nella persona del suo Presidente Claudio Agostini.

Si esibiranno nel corso del mese artisti come Paolo Vallesi, Lino Patruno, Stefano Fusco, Cinzia Baccini, Claudia, Ilaria, Emanuele Servidio, Mary Prosperi, Augusta Miller.

Ognuno rappresenta un genere e si farà un viaggio nella musica italiana e internazionale. È l’inizio di un viaggio nella cultura, nell’arte e nella musica.

Questa manifestazione rientra in un ambito più generale e aprirà la strada al grande progetto internazionale su Leonardo da Vinci e le Olimpiadi della Cultura.

Il Presidente Agostini esclama:

È mia ferma intenzione dare un forte impulso alla rinascita di Collevecchio che come molti borghi risente di un regolare spopolamento.

Il progetto è nato per dare a tutti la possibilità di avvicinarsi alla cultura ed all’arte nelle sue forme più alte. Queste serate sono tutte a tema e ci serviranno come base di partenza per capire dove arriveremo.

Ilaria è una cantautrice con un ottimo curriculum ed è bravissima, Stefano Fusco è un artista affermato al Nord Italia ed è un perfetto esecutore di brani cover degli anni 60 e 70, vi stupirà.

Paolo Vallesi e Lino Patruno non hanno bisogno di presentazione perché già noti al grande pubblico.

Emanuele Servidio, Anna Bruno e Augusta Miller appartengono alla sezione dedicata alla musica pop-lirico-classica e sono artisti di fama internazionale.

Cinzia Baccini è la figlia artistica di Franco Califano e ci dedicherà due serate con le canzoni del Maestro mentre Semplicemente Claudia eseguirà brani e cover degli anni più belli della musica italiana e cioè anni 60, 70, 80 e 90.

Sono allo studio due richieste di bandi per la stagione lirica, classica e concertistica al Teatro comunale di Collevecchio ed un altro per la stagione jazzistica sempre al Teatro comunale di Collevecchio.