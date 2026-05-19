CBTN: selezione pubblica per operaio impiantista e/o manutentore

Procedura riservata alle categorie protette

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consorzio 1 Toscana Nord ha aperto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, a tempo pieno e determinato per un anno, di un operaio impiantista e/o manutentore, con inquadramento nell’Area D – parametro 116 del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro, CCNL, dei Consorzi di bonifica.

La procedura è riservata alle persone appartenenti alle categorie tutelate dall’articolo 18 della legge 68/1999. Il profilo professionale prevede attività di gestione, esercizio e manutenzione degli impianti e delle opere consortili, con sede di lavoro a Viareggio e possibilità di assegnazione nelle altre sedi operative del Consorzio.

Le domande – presentate come dichiarazione di manifestazione di interesse e corredate dalla documentazione richiesta – devono pervenire entro le ore 12:00 del 3 giugno 2026 tramite consegna a mano, raccomandata A/R o PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cbtoscananord.it.

Il bando completo con tutte le informazioni necessarie e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio.

Per informazioni: personale@cbtoscananord.it