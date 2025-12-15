CBTN: ripristinata una briglia lungo il Torrente Taverone

L’intervento realizzato in località Ponte di Legno a Licciana Nardi (MS)

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord mantiene alta l’attenzione anche sulla Lunigiana che, per la sua conformazione geografica e per la presenza di numerosi corsi d’acqua che attraversano vallate e centri abitati, rappresenta una delle aree più delicate della Toscana dal punto di vista idraulico.

Proprio per rispondere alle esigenze di riduzione del rischio, il Consorzio ha programmato e inserito nel Piano della manutenzione ordinaria un intervento specifico lungo il Torrente Taverone, in località Ponte di Legno, nel Comune di Licciana Nardi.

L’opera, già realizzata, ha avuto come obiettivo il ripristino della sottofondazione della briglia, mediante il posizionamento di massi naturali recuperati in alveo e intasati con materiale di idonea pezzatura, così da restituire stabilità e resistenza alla struttura.

Inoltre, si è provveduto alla movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici, ricalibrando l’alveo e riportando il corso d’acqua nella sua posizione centrale e naturale, favorendo un deflusso regolare e sicuro delle acque.

L’intervento ha incluso anche la rimozione delle alberature pericolanti presenti in alveo e lungo le sponde, un’operazione indispensabile per prevenire il rischio di ostruzioni e garantire la piena efficienza del torrente.

l costo complessivo dell’opera è stato di circa 14mila euro, risorse che testimoniano la capacità del Consorzio di intervenire con tempestività e precisione anche su tratti di alveo apparentemente minori, ma strategici per la sicurezza complessiva del territorio.

