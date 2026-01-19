CBTN: intervento di riduzione del rischio sul fiume Camaiore

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha avviato un importante intervento di riduzione del rischio sul fiume Camaiore, lungo la Strada Provinciale, immediatamente a valle dell’attraversamento che conduce al centro di raccolta del verde ERSU ‘Molino Duccini’.

L’azione si è resa necessaria a causa dei cedimenti strutturali registrati sulla scogliera esistente, progressivamente compromessa dalla forza erosiva del corso d’acqua.

Le verifiche tecniche effettuate nelle settimane precedenti, infatti, hanno evidenziato un rischio concreto di collasso generalizzato della struttura, rendendo urgente un’opera di consolidamento.

Il progetto, del valore complessivo di poco inferiore a 30mila euro, prevede la realizzazione di una sottofondazione mediante una scogliera intasata, costruita con massi murati in calcestruzzo, per un tratto di circa 100 metri lineari.

I lavori vengono eseguiti direttamente in alveo o lungo gli argini, garantendo così un’interferenza minima con il traffico veicolare della Strada Provinciale: gli unici momenti di possibile rallentamento saranno legati al conferimento dei massi necessari all’opera.

La durata stimata dell’intervento è di circa tre settimane. L’intervento è stato regolarmente autorizzato dal Genio Civile Toscana Nord.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Dino Sodini, sottolinea:

Questo intervento rappresenta un’azione puntuale ma fondamentale per garantire la sicurezza idraulica del territorio di Camaiore.

La scogliera aveva subito un degrado significativo e non intervenire avrebbe significato esporre l’area a rischi crescenti.

Continuiamo a lavorare con attenzione e responsabilità, in stretta collaborazione con le istituzioni locali, per tutelare cittadini, infrastrutture e ambiente.