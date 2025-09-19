CBTN esprime profondo cordoglio per scomparsa Pio Lencioni

Malato da tempo, è deceduto all’età 80 anni

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ufficio di presidenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pio Lencioni, per tanti anni delegato rappresentante del Comune di Capannori (LU) all’interno dell’assemblea consortile.

Figura stimata e appassionata, Lencioni ha sempre dimostrato grande attenzione verso il territorio e le sue esigenze, contribuendo con impegno e competenza alla vita del Consorzio.

Anche in occasione delle ultime elezioni, aveva scelto di candidarsi nella lista Ambiente, Sicurezza, Sviluppo, confermando il suo legame con i temi della tutela ambientale e della sicurezza idraulica, pur non riuscendo a entrare fra gli eletti.

Alla famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il Consorzio.