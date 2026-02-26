CBTN, Contratto di Lago per il Massaciuccoli entra in una nuova fase

Convocata l’Assemblea di Bacino: appuntamento il 4 marzo
Il Contratto di Lago per il Massaciuccoli cambia guida e riparte con nuovo slancio.
Dopo la decisione del Comitato Istituzionale del 10 dicembre 2025, che ha scelto il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord come soggetto responsabile del percorso, si apre una fase di rilancio per la governance condivisa del bacino.
Una scelta che riconosce al Consorzio competenze tecniche, continuità operativa e un ruolo ormai centrale nel coordinamento delle politiche ambientali sul territorio.
Per segnare l’avvio di questa nuova stagione, il Consorzio convoca l’Assemblea di Bacino del Contratto di Lago, come previsto dall’articolo 6 del documento sottoscritto nel 2019.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 17:00, nella sede di via della Migliarina 64 a Viareggio.
Sarà l’occasione per fare il punto sulle decisioni assunte dal Comitato Istituzionale nella seduta del 28 gennaio, presentare il nuovo regolamento per la partecipazione, valutare le eventuali richieste di adesione arrivate nell’ultimo periodo e avviare la revisione del Piano d’Azione, un passaggio atteso da molti dei soggetti coinvolti.