CBTN: cantiere da 1,2 milioni di euro per Farabola – Sassaia

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord interviene per adeguare il corso d’acqua alla portata duecentennale. Modifiche temporanee alla viabilità

Un cantiere da circa 1,2 milioni di euro del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sui canali Farabola – Sassaia.

Sono in corso in queste ore i lavori di consolidamento e rialzamento degli argini che hanno un duplice obiettivo: da un lato consolidare e rialzare gli argini dei canali, in modo da renderli adeguati alla portata duecentennale, dall’altro superare le criticità legate al sifone del canale Poggio alle Viti che a monte del ponte di via della Migliarina passa sotto al canale che in questo punto si chiama Sassaia, proprio a ridosso della sede del Consorzio.

Si tratta di un lotto operativo, finanziato con fondi nazionali attraverso la Regione Toscana, che prosegue altri interventi realizzati negli anni precedenti per adeguare la portata del corso d’acqua e ridurre il rischio idraulico in caso di precipitazioni importanti, in particolare delle vaste zone pianeggianti della Migliarina e del Brentino, in Comune di Viareggio.

In tutto, le ditte incaricate dal Consorzio andranno a lavorare su un tratto lungo circa 1,6 chilometri che riguarda essenzialmente il comune di Viareggio, portando benefici comunque anche nelle zone a monte rispetto al punto di intervento nel comune di Massarosa.

La Farabola fa parte di un sistema di canali realizzati attorno agli anni 30 del secolo scorso per bonificare vasti territori di Viareggio e Massarosa compresi tra la via di Montramito e il Fiume di Camaiore.

Zone collocate sotto il livello del mare che grazie ai canali di acque alte Ponente, Sassaia e Farabola, sono state strappate alle paludi per diventare aree agricole come quelle di Piano di Conca e della Migliarina e consentire anche il moderno sviluppo economico nelle aree artigianali delle Bocchette e Montramito.

Fra le lavorazioni previste, c’è il rialzamento dei muri e la realizzazione di nuovi argini in continuità con quelli già eseguiti sul canale Farabola a Viareggio.

Di particolare rilevanza l’opera a valle del ponte di Poggio alle Viti, sul canale Sassaia, per risolvere le criticità legate al sifone che passa sotto: in occasione delle piene, infatti, le acque del Farabola – Sassaia potevano in parte tracimare nel canale di acque basse e più di una volta sono stati eseguiti interventi in somma urgenza per ridurne le criticità.

Per impedire questo fenomeno, si stanno installando degli scatolari in cemento armato all’interno del sifone per allungarlo: sopra saranno poi realizzati gli argini in terra, già presenti a monte e valle del sifone.

Per poter realizzare l’opera, è stato necessario modificare in via temporanea la viabilità per tutta la durata dei lavori più complessi, che dovrebbero concludersi nella giornata di giovedì 28 agosto: è stata chiusa via Sassaia, nel Comune di Viareggio, mentre su via Fosso Legname, in comune di Massarosa, la carreggiata è stata ridotta, instaurando un senso unico alternato.