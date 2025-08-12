CBTN: apertura straordinaria per impianto irriguo Bagnone – Villafranca

Coinvolte anche le zone di Mocrone e Malgrate

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord informa che oggi pomeriggio, martedì 12 agosto, è prevista un’apertura straordinaria per l’impianto irriguo Bagnone – Villafranca.

La misura, presa in accordo con l’Amministrazione comunale di Villafranca, si è resa necessaria a causa della mancanza di acqua proveniente dalla rete del gestore idrico che sta creando difficoltà nella zona di Virgoletta e La Vigna, all’interno dello stesso comune.

In considerazione della situazione di emergenza evidenziata dal Comune, il Consorzio provvederà ad aprire l’impianto irriguo in via straordinaria dalle ore 15:00 alle 19:00.

L’apertura anticipata coinvolgerà anche le zone di Mocrone e Malgrate, per le quali è prevista comunque la fornitura di acqua irrigua nella giornata odierna.

Si richiede agli utenti un uso razionalizzato e strettamente necessario della risorsa in quanto il prolungato periodo di siccità associato a temperature elevate non garantisce un approvvigionamento continuo del bacino afferente alla diga La Marana.