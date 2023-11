‘Cattedrali per principianti’, nuovo singolo del progetto Varanasi

Disponibile dal 10 novembre

Esce venerdì 10 novembre 2023 su tutte le piattaforme digitali, in distribuzione Believe Digital, il nuovo singolo del progetto Varanasi dal titolo ‘Cattedrali per principianti’.

Un nuovo capitolo che segue il precedente singolo ‘Lucy’ per la band che nasce dalle ceneri dei Japan Suicide e che prosegue il suo percorso verso un nuovo album in uscita quest’autunno in collaborazione con l’etichetta I Dischi Del Minollo, qui convivono influenze che derivano dal cantautorato rock italiano degli anni Novanta e vibes di oscurità post-punk.

Nelle arcate riverberano ipotesi: maledirai, riderai, ritornerai? Storia di un matrimonio, di un fallimento annunciato o di un’impresa, di malinconia e illusioni, come si conviene. Onda su onda, incedere incerto, finale aperto.

Bio

Varanasi nasce nel 2019 in seguito alla decisione della band di ritenere concluso il loro percorso come Japan Suicide, dopo dieci anni di attività e quattro LP pubblicati, tre dei quali negli ultimi cinque anni, e diversi concerti all’estero, con un progetto legato all’amore per il periodo post-punk.

La band, oltre a sonorità cupe e aggressive, ha sempre dato spazio a sfumature diverse, già mostrate nei lavori passati, per questo ha deciso di costruire un progetto più coerente sotto questo punto di vista, insieme all’uso della lingua italiana.

Il primo lavoro è l’EP omonimo ‘Varanasi’, in collaborazione con VolumeUp. Nel Luglio 2021 la band è stata selezionata per la partecipazione alla trasmissione di Rai Radio Live – Ticket to ride.