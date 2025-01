Castelnuovo d’Avane a Cavriglia (AR) al via percorso di partecipazione

I cittadini chiamati a definire il borgo che verrà

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il progetto pilota di rigenerazione socio-culturale del Borgo di Castelnuovo d’Avane compie un altro passo e chiama a raccolta cittadini, imprese e territorio per definire ‘il modello’ di rigenerazione del borgo scelto da Regione Toscana per il progetto finanziato con 20 milioni dal PNRR.

Giovedì 16 gennaio, dalle 12:00 alle 13:00, nel webinar dal titolo ‘Inclusione e partecipazione: verso una piattaforma territoriale collaborativa’, sarà illustrato il percorso di partecipazione che ‘Avane centrale creativa’ guiderà tra gennaio e aprile 2025. Basta iscriversi per ricevere il link e seguire così l’evento online https://www.promopa.it/scheda-iscrizione-meeting/?cp=AVANE_CREATIVA16012025, nel quale sono naturalmente previsti gli interventi del pubblico.

Porterà i saluti il Sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni.

‘Cultura è partecipazione. Il Borgo pilota della Toscana, una policy per la rigenerazione di luoghi e relazioni’ è il tema su cui interverrà Elena Pianea, Regione Toscana – Direttrice Beni, istituzioni, attività culturali e sport; quindi sarà la volta di Filippo Boni, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Cavriglia.

Durante l’incontro saranno illustrati gli obiettivi del coinvolgimento, gli strumenti e il calendario delle iniziative.

Si tratta di un’occasione per coinvolgere cittadini, imprese, terzo settore e territorio nel processo di rinascita del Paese di Castelnuovo d’Avane.

Il team di progetto guiderà questo percorso secondo un modello di rigenerazione che non solo preserva la memoria storica, ma costruisce nuove relazioni e opportunità per il territorio, dando forma a un progetto condiviso e sostenibile.

