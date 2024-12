Castello Santa Severa, programmati 500mila euro per garantire sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dopo la notizia del crollo del tetto della ‘Casa del muratore’ nel Castello di Santa Severa, mi sono subito attivato, anche su sollecitazione del consigliere di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari, per reperire i fondi necessari per la messa in sicurezza dell’area.

Grazie al tempestivo lavoro degli uffici regionali, è stato programmato lo stanziamento di 500mila euro che servirà a ripristinare la zona danneggiata del Castello.

Un intervento doveroso per tutelare un patrimonio dell’intera Regione.