Castell’Azzara (GR), 70mila euro per finire lavori laghetto Radipopoli

La Regione approva l’accordo: intervento nella riserva naturale del Monte Penna

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo per il completamento dei lavori di sistemazione del laghetto artificiale di Radipopoli, nel Comune di Castell’Azzara (GR), all’interno della riserva naturale del Monte Penna.

Per l’intervento è stato destinato un finanziamento complessivo di 70mila euro, risorse che serviranno a migliorare la funzionalità dell’invaso, con benefici sia sul piano ambientale sia per la gestione della riserva.

La Vicepresidente spiega che si tratta di un intervento che va a rafforzare la tutela e la valorizzazione di un’area naturale di grande pregio.

Con la sistemazione del laghetto sarà garantita una maggiore sicurezza e al tempo stesso una migliore fruibilità di un patrimonio che appartiene alla comunità locale e a tutta la Toscana.

Il progetto sarà seguito dal settore regionale competente in materia di forestazione e risorse idriche, che curerà monitoraggio e rendicontazione.