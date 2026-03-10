Castellabate (SA), presentazione ‘Femminicidi Giovanili senza Scampo’

Il libro di Virginia Ciaravolo sarà presentato il 14 marzo nella Sala Mons. Alfonso Maria Farina

Riceviamo e pubblichiamo.

Un momento di riflessione, sensibilizzazione e confronto dedicato soprattutto ai giovani sul tema della violenza di genere e del femminicidio.

È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco Castellabate, che organizza la presentazione del libro ‘Femminicidi Giovanili senza scampo – La storia di Michelle Causo – La ragazza ritrovata in un carrello’, scritto dalla psicoterapeuta e criminologa Virginia Ciaravolo con la prefazione di Dacia Maraini di Armando Editore.

L’evento avrà luogo il 14 marzo 2026, con inizio alle ore 10:30, in Sala Mons. Alfonso Maria Farina ubicata in Piazza 16 giugno 1138 nel Centro storico di Castellabate.

La presentazione si inserisce nel calendario delle iniziative – a corollario – dedicate alla Giornata Internazionale della Donna e intende offrire un’importante occasione di dialogo con gli studenti delle scuole superiori, chiamati a riflettere su una delle emergenze sociali più drammatiche del nostro tempo.

Il libro racconta la tragica vicenda di Michelle Maria Causo, la ragazza di 17 anni uccisa il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle a Roma, un delitto che ha profondamente scosso l’opinione pubblica per la brutalità dell’omicidio e per le modalità con cui fu occultato il corpo.

All’incontro parteciperanno anche Gianluca Causo e Daniela Bertonieri, genitori di Michelle, che porteranno la loro testimonianza diretta.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Pro Loco Castellabate Luigi Ambrosano, della Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Vico de Vivo’ Agropoli Teresa Pane e del Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore IPSAR Piranesi Capaccio Paestum Francesco Cerrone e del Sindaco di Castellabate Marco Rizzo.

Interverranno, inoltre, autorevoli relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, della giustizia, della cultura e della psicologia.

Tra gli interventi previsti:

• Cristina Bonucchi, Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato e responsabile dell’Unità di Analisi del Crimine Informatico del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica;

• Filippo Verrone, Presidente del Tribunale Militare di Napoli e Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari;

• Maurizio de Giovanni, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo;

• Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta criminologa e autrice del libro.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Antonio Grilletto, mentre Enrico Nicoletta, promotore turistico, leggerà alcuni brani tratti dal volume.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli studenti degli istituti superiori, che saranno invitati a partecipare attivamente al dibattito ponendo domande ai relatori e contribuendo a un confronto aperto su temi di grande attualità e rilevanza sociale.

Attraverso il racconto di una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica, l’evento vuole stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza sul rispetto, sulla cultura delle relazioni sane e sulla prevenzione della violenza di genere.

Un appuntamento di forte valore civile e educativo che la Pro Loco Castellabate ha voluto promuovere per mantenere alta l’attenzione su una piaga sociale che riguarda l’intera comunità e di scottante attualità.