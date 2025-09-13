Castelfidardo (AN) verso l’UNESCO

Al PIF l’incontro sulla catalogazione della fisarmonica come patrimonio immateriale

Riceviamo e pubblichiamo.

Tra gli eventi culturali del PIF, Premio internazionale della fisarmonica di Castelfidardo (AN) nella sua cinquantesima edizione, si terrà oggi dalle ore 11:00 nel Salone degli Stemmi del palazzo priorale che ospita il Comune, l’incontro – conferenza ‘L’arte musicale e il saper fare della fisarmonica di Castelfidardo. Un progetto di catalogazione in prospettiva UNESCO’.

L’evento, che chiude il primo step del percorso di candidatura guidato da Patrizia Nardi in sinergia con l’Amministrazione del Sindaco Roberto Ascani e in condivisione con l’Ufficio UNESCO, l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immatetiale e l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura, ha l’obiettivo di rendere noto e divulgare i primi risultati della complessa ricerca sul campo finalizzata alla catalogazione dell’elemento, effettuata nell’ultimo anno da Luisa Vietri, etnoantropologa specializzata in catalogazione di beni DEA e da Roberto Lucanero, etnomusicologo e musicista.

L’incontro vedrà la partecipazione del prof. arch. Francisco Javier López Morales, già direttore del Patrimonio Mondiale degli Stati federali del Messico e tra i massimi esperti al mondo anche per la partecipazione alla redazione di numerose Convenzioni UNESCO, il quale si soffermerà sul valore della Convenzione UNESCO 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Roberto Ascani e dell’Assessore Ruben Cittadini, Patrizia Nardi – che ha ideato l’evento – introdurrà gli ospiti che seguiranno progetto, il Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale Leandro Ventura, il responsabile Dipartimento Cultura dell’ANCI Vincenzo Santoro, Fabrizio Magnani Funzionario Beni DEA dell’ICCD, Deborah Licastro Responsabile Area V Patrimonio demoetnoantropologico della Soprintendenza per le provincie di Ancona, Pesaro e Urbino, l’antropologa Luisa Vietri e l’etnomusicologo Ruberto Lucanero.

All’incontro saranno presenti rappresentanti della comunità di pratica, il Museo della Fisarmonica di Castelfidardo, i Conservatori di Pesaro, Fermo e Catanzaro, Associazione AMMA, Direzione artistica PIF, Scuola Civica di Musica ‘Paolo Soprani’.