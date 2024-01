Castel Capuano Napoli: ordinanza inaugurazione Anno Giudiziario

Dispositivo di traffico auto in vigore in vigore il 27 gennaio

Per consentire il regolare svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario previsto per sabato 27 gennaio a Castel Capuano, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sulle strade che insistono lungo il perimetro dell’edificio di Castel Capuano.

In particolare:

Istituire, dalle ore 20:00 del 26 gennaio e fino a cessate esigenze del 27 gennaio il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto per i veicoli autorizzati dalle Forze dell’Ordine, lungo tutti i lati perimetrali dell’edificio di Castelcapuano, ovvero sulle seguenti strade:

1) via Concezio Muzy, su ambo i lati della carreggiata;

2) piazza Enrico De Nicola, tratto compreso tra via Concezio Muzy e via Giuseppe Leonardo Albanese, su ambo i lati della carreggiata;

3) via Giuseppe Leonardo Albanese, tratto compreso tra via della Bolla e piazza E. De Nicola, su ambo i lati della carreggiata.

