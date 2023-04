Cassata siciliana veloce

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia

750 grammi di ricotta vaccina

200 grammi di zucchero

100 grammi di gocce di cioccolato fondente

1 tuorlo d’uovo

Latte q.b.

Zucchero a velo q.b.

1 bustina di vanillina

Procedimento

La cassata siciliana è un dolce ottimo, ma decisamente elaborato, lungo da preparare. Questa versione, pur non essendo la stessa cosa, permette di avere un dolce molto simile più semplicemente e velocemente.

Per prima cosa foderiamo una tortiera di 20 cm di diametro e stendiamo il primo disco di pasta sfoglia, assicurandoci che copra bene sia il fondo che il bordo del recipiente.

In una ciotola mettiamo la ricotta, che deve essere asciutta, e lo zucchero. Lavoriamo con la frusta fino ad ottenere un composto cremoso.

Aggiungiamo la vanillina e le gocce di cioccolato, mescolando bene.

Adesso possiamo mettere la nostra crema di ricotta nella teglia, facendo attenzione a livellarla.

Tagliamo dal secondo rotolo di pasta sfoglia un disco della stessa grandezza della tortiera, e copriamo il composto, facendo attenzione a sigillare i bordi in modo che aderiscano perfettamente anche alla sfoglia che avevamo messo in precedenza, tagliando, eventualmente la pasta in eccesso.

In una ciotola sbattiamo per qualche secondo con la frusta il tuorlo d’uovo e un poco di latte ed usiamo il tutto per spennellare la superfice della cassata.

Mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi e lasciamo cuocere per 30 – 35 minuti, fino a quando assumerà un bel colore dorato.

A questo punto è preferibile lasciarla raffreddare completamente; di solito la preparo il giorno prima proprio per questo.

Spolveriamo con zucchero a velo prima di mangiarla, magari accompagnata da un Marsala.

Buon appetito!