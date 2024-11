Cassa di espansione a Beccarello, sopralluogo di Monni a Grosseto

Conferenza stampa in programma il 14 novembre al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Una nuova cassa di espansione in località Beccarello finalizzata alla sicurezza idraulica dei comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Roccastrada.

Domani, giovedì 14 novembre, alle ore 10:00, nella sala riunioni della sede di via Ximenes 3 a Grosseto, nella sede del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud verranno illustrati i lavori in corso per la realizzazione dell’opera alla confluenza del fiume Bruna e del torrente Fossa, in località Beccarello.

Saranno presenti l’Assessore alla difesa del suolo Monia Monni e il Presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Fabio Bellacchi.

Successivamente, con i mezzi del Consorzio, sarà possibile visitare l’area nella quale è in corso di realizzazione la cassa di espansione. La visita farà tappa anche nelle sedi operative di Ponte Tura e di Barbaruta.