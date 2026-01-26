Casoria (NA), nuovi sgomberi: Zabatta in stretto contatto con Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha prontamente contattato il Sindaco di Casoria, Raffaele Bene, per fare il punto sulle necessità connesse ai nuovi sgomberi disposti dai Vigili del Fuoco, a seguito delle ulteriori verifiche effettuate questa mattina sull’edificato.

L’Assessore Fiorella Zabatta ha dichiarato:

La Regione Campania è accanto ai cittadini di Casoria e all’Amministrazione comunale. Già nei giorni scorsi è stato integrato il fondo necessario a garantire la sistemazione alberghiera agli sfollati.