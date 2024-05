Caso S.A.P.NA., Andreozzi: ‘Grazie a Magistratura e Forze dell’ordine’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Desidero ringraziare la Magistratura e le forze dell’ordine per aver dato seguito alle segnalazioni di S.A.P.NA., la nostra società in house che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nell’area metropolitana, in relazione a presunte anomalie nello smaltimento all’interno dell’impianto di Tufino.

Anomalie che, se confermate, avrebbero recato danni economici e patrimoniali significativi al nostro Ente, che figurerebbe come parte lesa nella vicenda.