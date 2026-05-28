Casillo: ‘Potenziamo infrastrutture e TPL Campania’

Dalla Regione programmate risorse per 1,79 miliardi di euro
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
La Giunta regionale della Campania ha approvato nella seduta odierna una importante delibera che assesta e razionalizza le risorse programmate a valere sul PR FEST 2021/2027 in materia di trasporti e mobilità.
Si dà, così, il via libera a 1,79 miliardi di euro per opere infrastrutturali e per il trasporto pubblico.
Gli interventi riguardano il completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, il collegamento tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana, l’acquisto di autobus elettrici e locomotori EAV, la sicurezza stradale e le opere di adeguamento nei porti regionali per un totale di 1,1 miliardi di euro.
I restanti 675 milioni di euro sono affidati a EAV e Comune di Napoli per continuare nel piano di potenziamento della flotta e delle linee attraverso la fornitura di nuovi elettrotreni, l’upgrade tecnologico della rete ferroviaria, l’acquisto di nuovi tram bidirezionali e di autobus full electric per il trasporto pubblico locale.
Con il provvedimento approvato oggi in giunta confermiamo una scelta precisa: investire in modo concreto nel trasporto pubblico locale e rafforzare i servizi utilizzati ogni giorno da cittadini, studenti e pendolari.
La rimodulazione delle risorse del PR FESR 2021/2027 ci consente di concentrare circa 600 milioni di euro sugli interventi prioritari per il potenziamento del sistema ferroviario regionale e dei servizi gestiti da EAV.
È quanto dichiara in una nota Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania con delega ai trasporti.
Casillo conclude:
Si tratta di investimenti strategici per migliorare affidabilità, frequenza, sicurezza e qualità del trasporto pubblico e per rendere la mobilità campana sempre più moderna ed efficiente.
Parliamo di 47 nuovi treni per le linee vesuviane e flegree, che si aggiungono ai 53 già previsti, del rinnovo tecnologico e infrastrutturale della rete, del rafforzamento della sicurezza e del miglioramento delle stazioni.