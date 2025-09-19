Caserta, a San Leucio giornata di studi del CREA sulla solarizzazione

In programma il 22 settembre

Il prossimo lunedì 22 settembre 2025, a partire dalle ore 9:30, si terrà presso il Belvedere di San Leucio una giornata di studio, di grande attualità per il mondo agricolo e scientifico, dedicata ai ‘Metodi non chimici per il contenimento dei patogeni tellurici: la solarizzazione’.

L’iniziativa, organizzata dal CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il patrocinio dell’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante, AIPP, rappresenta un momento di confronto tra esperti, ricercatori, professionisti e operatori del settore produttivo.

Obiettivo dell’incontro è approfondire le potenzialità della solarizzazione, tecnica sostenibile che si basa sull’utilizzo del calore solare per il controllo dei patogeni presenti nel terreno, riducendo così la dipendenza dagli agrofarmaci e favorendo una gestione più equilibrata degli agroecosistemi.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti degli Enti organizzatori, della Società Italiana di Patologia Vegetale, SIPaV, e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Caserta.

Seguiranno gli interventi di docenti universitari e ricercatori provenienti da diverse istituzioni accademiche e centri di ricerca italiani, che illustreranno i risultati delle attività sperimentali condotte in varie regioni del Paese, con particolare attenzione alla Campania e al Nord Italia.

Le relazioni affronteranno i principi fisici alla base della solarizzazione, gli effetti della tecnica sui patogeni tellurici e sugli organismi non-target, come funghi, batteri e insetti, nonché il ruolo dei microbi benefici nella qualità del suolo e nella difesa delle colture.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’impatto di questa metodologia sulla produttività agricola e alle nuove tecnologie intelligenti che possono affiancarla nella gestione sostenibile delle colture.

Uno degli aspetti più significativi dell’incontro sarà il dialogo con il mondo produttivo, rappresentato da cooperative e organizzazioni di produttori ortofrutticoli, che porteranno la loro esperienza diretta e le loro esigenze.

Tale confronto consentirà di valutare non solo le prospettive scientifiche, ma anche le ricadute pratiche e operative per le imprese agricole.

A moderare i lavori sarà Cristiano Spadoni, giornalista di AgroNotizie e project development leader di Image Line.

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle attività del progetto Agritech Spoke 2 dedicato all’uso sostenibile e alla riduzione degli agrofarmaci, prevede la partecipazione gratuita, ma è necessaria l’iscrizione entro il 19 settembre 2025 attraverso il link https://shorturl.at/ctxnz.

Ai sensi del regolamento CONAF sulla formazione professionale continua, saranno inoltre riconosciuti Crediti Formativi Professionali, CFP, per i Dottori Agronomi e Forestali che prenderanno parte all’evento.