Case intelligenti: più comodi o più spiati?

Per molti anni il “Grande Fratello” è stato un’immagine letteraria, quasi una metafora.

Oggi, però, la tecnologia ci pone una domanda curiosa: e se il Grande Fratello fosse entrato davvero nelle nostre case?

Non attraverso telecamere nascoste o sistemi di sorveglianza, ma attraverso oggetti che abbiamo comprato volontariamente per stare meglio.

Assistenti vocali, televisori intelligenti, smartwatch, videocitofoni, lampadine connesse, termostati intelligenti, robot aspirapolvere.

La casa moderna non è più soltanto un luogo dove viviamo. È diventata una rete di dispositivi che comunicano tra loro.

Pensiamo agli assistenti vocali. Basta pronunciare una frase e possono accendere luci, cercare informazioni, mettere musica, ricordarci appuntamenti o controllare altri dispositivi domestici.

Molti si chiedono: “Ma ci ascoltano sempre?”

Tecnicamente il funzionamento è più complesso e legato a parole di attivazione, ma la domanda rivela una preoccupazione reale: questi strumenti raccolgono dati, preferenze, comandi e abitudini d’uso.

Anche il televisore è cambiato. Un tempo riceveva semplicemente il segnale. Oggi la TV smart può collegarsi a Internet, usare applicazioni, suggerire contenuti e registrare preferenze di visione. Sa quali piattaforme usiamo, quando guardiamo certi programmi e, indirettamente, qualcosa dei nostri interessi.

Lo smartwatch merita un discorso a parte. Molti lo acquistano per salute o sport. Conta i passi, misura il sonno, monitora il battito cardiaco, registra attività fisica e, in alcuni casi, posizione geografica e spostamenti. Informazioni utilissime, ma anche molto personali.

Perfino il videocitofono intelligente, nato per aumentare la sicurezza, può sapere quando siamo in casa, quando usciamo, chi suona alla porta e a quali orari.

Un termostato intelligente può imparare le nostre abitudini e capire quando siamo presenti o assenti. Un robot aspirapolvere, in alcuni modelli, arriva perfino a creare mappe degli ambienti domestici.

Tutto questo non significa che la tecnologia sia pericolosa. Sarebbe un errore dirlo. La casa intelligente porta vantaggi enormi. Una persona anziana può essere assistita meglio, una telecamera può aumentare la sicurezza, un sensore può evitare incidenti domestici, uno smartwatch può segnalare anomalie e persino salvare vite.

Ma ogni comodità ha un prezzo. E quel prezzo spesso non è il denaro.

Sono i dati.

La vera novità degli ultimi anni è proprio questa: gli oggetti non si limitano più a funzionare. Raccolgono informazioni. E ogni informazione, presa singolarmente, sembra innocua.

L’orario in cui accendiamo la luce. Il momento in cui usciamo. Il numero di passi fatti. Il programma preferito. Il giorno in cui arriva il corriere.

Messe insieme, però, queste informazioni iniziano a raccontare una storia.

La nostra.

Per questo oggi si parla tanto di Internet delle Cose, il cosiddetto Internet of Things: frigoriferi, orologi, televisori e dispositivi che non sono più soltanto oggetti, ma nodi di una rete che produce dati.

Ed è qui che ritorna il Grande Fratello di George Orwell. Nel suo romanzo il controllo arrivava dall’alto, imposto. Oggi il meccanismo è diverso. Siamo noi che portiamo questi strumenti in casa, spesso per comodità, sicurezza o benessere.

Il problema non è Alexa, il televisore o il videocitofono.

Il problema è dimenticare che dietro ogni oggetto intelligente esiste anche una dimensione informativa.

Per questo servono piccoli accorgimenti: cambiare le password predefinite, aggiornare i dispositivi, verificare le impostazioni, capire quali autorizzazioni concediamo e chiederci se tutte le funzioni siano davvero necessarie.

Perché il rischio non è vivere in una casa intelligente.

Il rischio è vivere in una casa intelligente senza renderci conto di quante informazioni produce su di noi.

E, forse, il Grande Fratello moderno non ha più grandi schermi sul muro.

Ha la forma di un orologio, una cassa audio, una telecamera sul portone o un assistente sul comodino. E molto spesso siamo stati noi stessi a invitarlo a entrare.