‘Cascando!’ al Teatro TRAM

In scena a Napoli il 21 e 22 marzo
Riceviamo e pubblichiamo.
Sabato 21 marzo, ore 20:00, e domenica 22 marzo, ore 18:00, presso Teatro TRAM, via Port’Alba 30, Napoli, andrà in scena ‘Cascando!’, atto unico ironico-esistenziale sulla fine, scritto e diretto da Pietro Dattola, con Flavia Germana de Lipsis.
Lo spettacolo affronta uno dei temi più universali e ineludibili: la fine. Non la fine di una giornata o di un anno, ma la fine in senso assoluto. E lo fa con leggerezza, immaginazione e poesia, attraversando l’ansia contemporanea con uno sguardo insieme ironico e profondamente umano.
Protagonista è Anna, una donna come tante. Di giorno vive, lavora, fa ciò che deve fare. Ma la notte, nel silenzio, sente il cuore battere e pensa che un giorno non batterà più.
L’insonnia diventa così lo spazio in cui emergono domande radicali e tre ‘vocine’ interiori che tentano di farla finalmente addormentare. Nel suo affannoso tentativo di trovare un senso, Anna attraversa esperienze diverse – la discoteca, la palestra, il Maestro, un campo sotto il cielo stellato – ma ogni volta cade.
È un inciampo continuo, una caduta libera esistenziale che dà al testo il suo ritmo e la sua cifra stilistica. La produzione è firmata da DoveComeQuando, realtà attiva nella promozione della drammaturgia contemporanea e del teatro off.
Dal 2011 organizza il Festival INVENTARIA e dal 2021 il concorso di drammaturgia ‘Drammi di Forza Maggiore’, sostenendo le forze teatrali emergenti e valorizzando un teatro con specificità irriducibili e autonome.
Lo spettacolo ha ricevuto il Premio alla recitazione al Festival DOIT 2022 e il testo è vincitore del Premio Words Beyond 2024 di Hangar Teatri.
Pietro Dattola ha dichiarato:
‘Cascando!’ è uno spettacolo che interroga il pubblico senza retorica, invitandolo a confrontarsi con l’idea che finire sia il sublime, spassionato, irripetibile mestiere di ogni essere mortale professionista. Un invito a buttarsi, a guardare in faccia ciò che accomuna tutti, con ironia e consapevolezza.
Orari degli spettacoli:
sabato ore 20:00
domenica ore 18:00
Biglietti:
intero € 13,00
ridotto € 10,00 under 26 e over 65
studenti € 9,00
Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64,00
Info e prenotazioni:
WhatsApp 342-1785930
email tram.biglietteria@gmail.com