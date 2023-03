‘Cascando’ a Palazzo Fazio

In scena il 12 marzo a Capua (CE)

Domenica 12 marzo, ore 19:00, presso la Sala Teatro di Palazzo Fazio a Capua (CE), nell’ambito di FaziOpenTheater 2022 – 2023, andrà in scena ‘Cascando’ testo e regia di Pietro Dattola autore vincitore del ‘Premio Internazionale Flaiano under 30 2005’, ‘Oddone Cappellino 200’, ‘Premio europeo di drammaturgia 2007’, ‘CTAS Oltreparola 2004 under 30’ – ‘Matilde di Canossa – Corte Ospitale 2009’, interpretato da Flavia Germana De Lipsis.

Note di regia Le cose finiscono. Anche noi. Eppure nessuno sembra accorgersene. Pochissimi ne parlano. “Tanto tocca a tutti, che ci possiamo fare?”, e poi basta, punto, fine, la chiudono lì, non ne parlano più, come se non li riguardasse. Forse si tengono a distanza di sicurezza: se si guarda troppo a lungo l’abisso, l’abisso ti guarda dentro. Anna, per esempio, ci casca spesso, nell’abisso. Ci casca tanto. Di più. Sempre. Soprattutto la notte. E sono cadute affollate, stupefacenti, imprevedibili, movimentate, scomposte, grottesche: un caleidoscopio di ragionamenti, situazioni, sogni capovolti, un vociare che devia, procrastina, contrasta, asseconda, scherza, un cuore pensante ed un pensiero accorato: se non è possibile evitare la caduta, bisogna almeno provare a restare in equilibrio durante. Se la fine sfinisce, bisogna disinnescare la paura della fine! La fine è una stella caduta, un respiro mozzato, una nota che ha smesso di vibrare, un grissino e hai ancora fame. La fine è un fatto, è un rimpianto, un rimorso, un rimosso. La fine è di tutto, è di tutti, è sempre, è comunque. E allora cosa c’è di speciale, nella fine? Niente. Davvero. Niente. Soltanto noi.

Pietro Dattola

Info – Prenotazioni

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it