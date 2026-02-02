Casalnuovo di Napoli, torna il Premio Letterario ‘Una Città Che Scrive’

La XI edizione è dedicata a San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della sua morte

Il Premio Letterario ‘Una Città Che Scrive’, fondato da Giovanni Nappi, animatore culturale e promotore di numerose iniziative di valorizzazione sociale e territoriale, torna con la sua XI edizione, che per il 2026 assume il carattere di edizione straordinaria in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226 – 2026).

L’iniziativa è promossa dall’Associazione socio-culturale Una Città Che…, in collaborazione con il Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi e con il Parco delle Chiocciole, realtà attive da anni nel campo della promozione culturale, dell’educazione e dell’animazione territoriale.

La nuova edizione è dedicata al tema ‘Una Città Che adora San Francesco’, una sezione unica pensata per rendere omaggio alla figura del Santo di Assisi e al suo messaggio universale di pace, fraternità, cura del creato e attenzione agli ultimi, attraverso la parola scritta.

Oltre ai premi in denaro previsti dal bando, alcuni testi selezionati saranno raccolti in una antologia legata al Premio, quale strumento di valorizzazione culturale e memoria collettiva dell’iniziativa. La cerimonia di premiazione si svolgerà presumibilmente entro la metà di giugno 2026 presso il Parco delle Chiocciole, a Casalnuovo di Napoli.

Premio Letterario ‘Una Città Che Scrive’: le informazioni per partecipare

Il concorso prevede la partecipazione con testi inediti in lingua italiana nelle categorie poesia e narrativa breve. L’iniziativa è gratuita, aperta a tutte le età e all’intero territorio nazionale.

È possibile partecipare con una sola opera.

Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo unacittache@gmail.com entro e non oltre il 20 maggio 2026, indicando nell’oggetto ‘Partecipazione Edizione 2026’.

Il bando completo, il regolamento e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale: www.unacittachescrive.it.