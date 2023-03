Casalnuovo di Napoli: Digital Art in Biblioteca per omaggiare Vanvitelli

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 2023 è l’anno del duecentocinquantesimo anniversario dalla morte di Luigi Vanvitelli (Napoli, 1700 – Caserta, 1773), architetto napoletano di fama internazionale.

Con la Reggia di Caserta, famosa in tutto il mondo e realizzata a partire dal 1752 per Carlo di Borbone, Vanvitelli ha disegnato l’opera di ingegneria tra le più importanti e ambiziose del ‘700.

Per il piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli, l’artista Luigi Gallo, digital artist napoletano, ha realizzato una straordinaria opera, che sarà esposta dal 26 maggio al 2 giugno 2023.

Così l’artista Luigi Gallo racconta la sua opera:

Un disegno in digitale in cui ritroviamo la figura di Luigi Vanvitelli centrale, con un compasso nella mano sinistra, segno di precisione e di architettura, ma di come le geometrie diventano arte; nell’immagine vi troviamo poi, in primo piano, un modello della Reggia di Caserta, esempio massimo dell’architettura vanvitelliana, mentre all’interno della camicia dell’architetto vediamo che attraverso le pieghe si formano l’acquedotto Carolino, il Lazzaretto di Ancona e la Casina Vanvitelliana.

Esempi dell’estro architettonico del Vanvitelli in Campania e non solo.