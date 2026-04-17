‘Casa di Bambola’ a Henna – Teatro e Arte

In scena a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 18 e 19 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Daria D’Amore firma un’originale e viscerale ‘Casa di Bambola’ negli spazi di Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere (CE).

Cosa sei disposto a fare per non perdere ciò che hai?

Cosa succede quando il desiderio di mantenere il proprio status sociale diventa più forte della verità?

È da questo interrogativo che nasce la nuova produzione di Henna – Teatro e Arte, una rilettura di Casa di Bambola che promette di scuotere le fondamenta del classico ibseniano.

‘Casa di Bambola’ porta in scena una visione cruda e necessaria dei rapporti, dove il dramma dell’emancipazione lascia il posto a un’analisi profonda dell’analfabetismo emotivo che avvelena le nostre relazioni.

Lo spettacolo, che vedrà protagonisti Chiara Di Bernardo e Franco Nappi, debutterà sabato 18 aprile alle ore 20:00 con replica domenica 19 aprile alle ore 19:00.

In questa versione, Nora e Torvald Helmer non sono semplici coniugi, ma attori di un cliché borghese che tutti conosciamo: lui impegnato a costruire una carriera di successi, lei mesta e assecondante per garantirsi una vita agiata.

Eppure, dietro i giochi, le coccole e le finte risate, il vuoto è assoluto. L’amore è un’altra cosa, non è la messinscena sociale che il mondo ci impone, ma è comunicazione, sincerità e il coraggio di guardarsi davvero negli occhi.

Henna racconta un’operazione profonda sotto il tappeto delle apparenze domestiche. Ci ricorda che dietro ogni “famiglia perfetta” può celarsi un labirinto di solitudini, e che l’unico modo per conoscere realmente l’amore è, prima di tutto, avere il coraggio della propria solitudine.

Daria D’Amore, regia, e Chiara Di Bernardo, attrice, sono socie co-fondatrici, insieme a Luca Mauro, della nuova realtà artistica presente sul territorio sammaritano, che sfugge alle etichette rigide del teatro istituzionale e mescola l’arte alla formazione e alla ricerca.

Henna – Teatro e Arte

via Giovanni Amendola, 16

Santa Maria Capua Vetere

Acquista online: https://oooh.events/evento/casa-di-bambola-henna-teatro-e-arte-sabato-biglietti/

Info e prenotazioni, posti limitati:

3270148209

3479625074

info.hennateatroearte@gmail.com