‘Casa di Bambola’ a Henna – Teatro e Arte

In scena a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 18 e 19 aprile
Riceviamo e pubblichiamo.
Daria D’Amore firma un’originale e viscerale ‘Casa di Bambola’ negli spazi di Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere (CE).
Cosa sei disposto a fare per non perdere ciò che hai?
Cosa succede quando il desiderio di mantenere il proprio status sociale diventa più forte della verità?
È da questo interrogativo che nasce la nuova produzione di Henna – Teatro e Arte, una rilettura di Casa di Bambola che promette di scuotere le fondamenta del classico ibseniano.
‘Casa di Bambola’ porta in scena una visione cruda e necessaria dei rapporti, dove il dramma dell’emancipazione lascia il posto a un’analisi profonda dell’analfabetismo emotivo che avvelena le nostre relazioni.
Lo spettacolo, che vedrà protagonisti Chiara Di Bernardo e Franco Nappi, debutterà sabato 18 aprile alle ore 20:00 con replica domenica 19 aprile alle ore 19:00.
In questa versione, Nora e Torvald Helmer non sono semplici coniugi, ma attori di un cliché borghese che tutti conosciamo: lui impegnato a costruire una carriera di successi, lei mesta e assecondante per garantirsi una vita agiata.
Eppure, dietro i giochi, le coccole e le finte risate, il vuoto è assoluto. L’amore è un’altra cosa, non è la messinscena sociale che il mondo ci impone, ma è comunicazione, sincerità e il coraggio di guardarsi davvero negli occhi.
Henna racconta un’operazione profonda sotto il tappeto delle apparenze domestiche. Ci ricorda che dietro ogni “famiglia perfetta” può celarsi un labirinto di solitudini, e che l’unico modo per conoscere realmente l’amore è, prima di tutto, avere il coraggio della propria solitudine.
Daria D’Amore, regia, e Chiara Di Bernardo, attrice, sono socie co-fondatrici, insieme a Luca Mauro, della nuova realtà artistica presente sul territorio sammaritano, che sfugge alle etichette rigide del teatro istituzionale e mescola l’arte alla formazione e alla ricerca.
Henna – Teatro e Arte
via Giovanni Amendola, 16
Santa Maria Capua Vetere
Acquista online: https://oooh.events/evento/casa-di-bambola-henna-teatro-e-arte-sabato-biglietti/
Info e prenotazioni, posti limitati:
3270148209
3479625074
info.hennateatroearte@gmail.com