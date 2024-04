Casa Culture e Accoglienza LGBTQI+: rinnovato accordo con Comune Napoli

Ferrante: ‘Sono fiera di poter dire che Napoli si distingue per essere una città inclusiva e schierata dalla parte delle persone vittime di disparità di trattamento e violenza’

È stato rinnovato l’accordo triennale tra Comune di Napoli e l’Associazione Antinoo Arcigay Napoli per la gestione, in compartecipazione, della Casa delle Culture e dell’Accoglienza delle persone LGBTQI+, sita in Napoli a via P.co Carelli n. 8/c.

La Casa delle Culture e dell’Accoglienza delle persone LGBTQI+ garantisce supporto psicologico e legale, accompagnamento ai servizi socio – sanitari, uno spazio dedicato all’orientamento e alla formazione al lavoro, protezione e accoglienza temporanea alle persone LGBTQI+ in condizione di fragilità socio – abitativa.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha dichiarato:

Prosegue la preziosa e proficua sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Antinoo Arcigay Napoli, che, insieme, portano avanti l’attività di Casa delle Culture e dell’Accoglienza delle persone LGBTQI+. Abbiamo registrato un bilancio davvero positivo in termini di accoglienza, assistenza e tutela garantita alle persone LGBTQI+ vittime di violenza domestica o in condizioni di disagio economico. Sono fiera di poter dire che Napoli si distingue, ancora una volta, per essere una città inclusiva e schierata dalla parte delle persone vittime di disparità di trattamento e violenza a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

La Casa delle Culture e dell’Accoglienza delle persone LGBTQI+ è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Napoli e l’Associazione Antinoo Arcigay Napoli che, in qualità di capofila, opera insieme ai seguenti enti partner: APS Le Maree Napoli, Associazione Transessuale Napoli, Centro Sinapsi, Arci Mediterraneo Impresa Sociale SRL, Organizzazione di Volontariato Pride Vesuvio Rainbow, ASD Pochos Napoli 2012, ODV Agedo Nazionale, Famiglie Arcobaleno Associazione Genitori Omosessuali, Cooperativa Sociale Dedalus e Nefresh Onlus – Psicologi e Psicoterapeuti associati per la persona e le famiglie, con il supporto del Nuovo Teatro Sanità e dellOrdine degli psicologi della Regione Campania.