‘Cartesiana’ al TIN

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Cartesiana’ è l’omaggio di Gino Curcione, protagonista dello spettacolo, diretto da Gianni Sallustro, ad Enzo Moscato che va in scena al TIN – Teatro Instabile Napoli dal 28 al 29 gennaio alle 20:30.

Sono tre i monologhi che formano il corpus dello spettacolo: ‘Spiritilli’, ‘Cartesiana’ e ‘Re Bomba’.

In scena con Curcione ci sarà Enza Di Blasio, voce e chitarra, che eseguirà interventi musicali scelti dal repertorio di tradizione e dalla sua lunga collaborazione artistica con Enzo Moscato.

In particolare ‘A sirena, Di Giacomo/Valente 1897, Desiderio, Trusiano/Mazzocco, 1949, e, infine, Anna Soròr, testo di Enzo Moscato e musica di Enza Di Blasio.

Completano il cast: Francesca Fusaro, Tommaso Sepe, Vincenza Granato, Nancy Pia De Simone, Roberta Porricelli, Maria Crispo, Enrico Annunziata, Pasquale Saviano.

Storie che raccontano il nostro paese, la nostra città mettendone a nudo le contraddizioni, i fatti e misfatti raccontati, come diceva Moscato, in

Il regista Gianni Sallusto dichiara:

In questo lavoro ho voluto che i testi fossero letti in una chiave un po’ cinematografica, con frequenti dissolvenze, che portano lo spettatore all’interno delle parole evidenziandone la forza e lo spessore.

Curcione dice:

Inquadrati nelle scene ideate da Tata Barbalato, recentemente scomparso, questo nostro lavoro è un volere donare agli spettatori un pezzo di Enzo, della sua essenza filosofica e teatrale.

Credo che ci debbano essere momenti come questi per capire appieno la genialità di Moscato. Qualcosa di sentito, di viscerale che trova perfettamente casa in questo teatro che sento sempre di più come casa.