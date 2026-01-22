‘Cartavelina’ al Theatron

In scena a Portici (NA)

Sabato 24 gennaio, ore 20:30, e domenica 25 gennaio, ore 18:30, va in scena al Theatron di Portici (NA), via Michelangelo Naldi 19, come debutto assoluto, ‘Cartavelina’, scritto da Gaetano Coccia e Davide Ferrari, rispettivamente l’uno anche interprete e l’altro regista dello spettacolo.

La produzione firmata Compagnia Ferrari/Coccia ed arricchita da un brano originale di Claudio Sanfilippo, racconta di Matthias Sindelar, uno tra i più dotati centravanti di tutti i tempi.

Il biglietto intero costa 10 euro ed è acquistabile al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, salvo disponibilità, oppure online sul sito www.azzurroservice.net.

Per informazioni: 339-1028777 – theatronportici@gmail.com

‘Cartavelina’ porta in scena la storia di Matthias Sindelar, uno dei più grandi centravanti di tutti i tempi, soprannominato dai tifosi proprio Cartavelina per la sua figura esile, quasi trasparente, e definito “il Mozart del calcio” da Hugo Meisl, storico commissario tecnico del leggendario Wunderteam austriaco.

La parabola sportiva e umana di Sindelar si intreccia con uno dei momenti più bui della storia europea: nel 1938, con l’Anschluss, l’annessione dell’Austria alla Germania nazista, la vita del campione e quella di milioni di persone vengono stravolte.

Per celebrare l’unione forzata, il regime organizza una partita “simbolica” a Vienna, destinata a concludersi con un pareggio prestabilito. Ma Sindelar rompe il copione: segna, trascina la squadra alla vittoria e, insieme al compagno Karl Sesta, si rifiuta di eseguire il saluto nazista. Un gesto di ribellione che determina il suo destino. Pochi mesi dopo, lui e la compagna vengono trovati morti in casa, in circostanze mai del tutto chiarite.

Lo spettacolo utilizza il calcio come lente per osservare il rapporto tra individuo e potere, tra talento e responsabilità, restituendo il ritratto di un uomo che ha scelto di non separare il gioco dalla realtà, lo sport dalla storia.

Gli autori dichiarano: