Carrier Middle East presenta le ultime soluzioni HVAC

Accade durante il secondo Road Show annuale della tecnologia per il futuro

RIYADH, Arabia Saudita, 29 dicembre 2022

In Medio Oriente, Carrier ha ispirato la fiducia di oltre 300 tra i principali consulenti e ingegneri del riscaldamento e della climatizzazione durante un forum sulla tecnologia per il futuro in cui l’azienda ha illustrato le sue ultime soluzioni HVAC supportate da controlli digitali e manutenzione.

Carrier Middle East fa parte di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), il principale fornitore globale di soluzioni per edifici sani, sicuri, sostenibili e intelligenti e per la catena del freddo.

Durante l’evento, Carrier ha discusso della sua tecnologia a flusso di refrigerante variabile (VRF) per edifici residenziali e piccoli edifici commerciali progettati per prestazioni affidabili nelle difficili condizioni climatiche del Medio Oriente.

Carrier ha anche identificato come continua a innovare con la piattaforma di servizi BluEdge™️, fornendo ai clienti monitoraggio in tempo reale, avvisi diagnostici ed analisi dei dati per ridurre al minimo le perdite dovute a tempi di inattività causati da guasti sconosciuti.

In un momento in cui i data center sono molto richiesti, i consulenti hanno imparato a conoscere le soluzioni per il ciclo di vita per ottimizzare la sostenibilità, garantendo, al contempo, un tempo di attività e un funzionamento maggiori per la tecnologia critica.

Carrier ha fornito informazioni sui controlli e sui sistemi di automazione degli edifici, dimostrando i modi per visualizzare, analizzare e visualizzare i parametri degli edifici.

Utilizzando un codice QR sui propri telefoni cellulari, i partecipanti hanno visualizzato i dati in tempo reale dal dashboard della sostenibilità presso il Carrier’s Center for Intelligent Buildings situato a Palm Beach Gardens, in Florida, che mostra la qualità dell’aria interna e lo stato energetico sul sistema di automazione degli edifici i-Vu®️ con la piattaforma EcoReports™️.

Sathya Moorthi, Amministratore delegato di Carrier Middle East, ha affermato:

L’innovazione incentrata sul cliente di Carrier si è riflessa nel secondo road show annuale per ingegneri consulenti. I prodotti, i sistemi e le soluzioni abilitati digitalmente di Carrier sono in linea con gli obiettivi di sostenibilità, le esigenze energetiche, le specifiche operative, i requisiti aziendali in evoluzione, le esigenze di comfort e i problemi di salute dei nostri clienti.

Gli ingegneri consulenti sono stati formati sull’ultima versione del programma di analisi oraria di Carrier, HAP v6, il suo software di modellazione del carico di picco e dell’energia.

HAP v6 integra un flusso di lavoro semplificato con un’ampia gamma di funzioni avanzate di modellazione 3D degli edifici, tutte integrate in un design di base ancora semplice da comprendere e utilizzare, per ridurre il tempo e lo sforzo necessari per produrre modelli di edifici di alta qualità.