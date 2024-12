Carni degli ungulati abbattuti in Toscana in beneficenza

Si cercano centri di lavorazione disponibili. Domanda entro il 20 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Tre avvisi come l’anno scorso, uno per ASL, per raccogliere adesioni per la lavorazione di carni di ungulati selvatici abbattuti essenzialmente nell’ambito di piani di controllo, da destinare poi alla beneficenza e distribuite dal Banco Alimentare.

L’iniziativa si ripete tutti gli anni dal 2021 ed anche quest’anno è stata riproposta dalla Regione.

I tre avvisi sono già stati tutti pubblicati e c’è tempo fino alle ore 13:00 del 20 dicembre per farsi avanti e presentare la domanda.

L’obiettivo è doppio: garantire la sicurezza nella lavorazione delle carni, che saranno confezionate sottovuoto e surgelate, e offrire un aiuto al sostentamento di fasce di popolazione bisognose e in difficoltà.

Le carcasse lavorate verranno affidate per la distribuzione al Banco Alimentare della Toscana, che è dotato di un’organizzazione e di una rete territoriale funzionale ed efficace, oltre che sicura.

Avviso Nord Ovest

Avviso ASL Centro

Avviso Sud Est