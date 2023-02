Carnevale al Pio Monte della Misericordia con ‘Maschere al Monte’

Il 21, 25 e 26 febbraio 2023 iniziativa dedicata a bambini e famiglie per festeggiare il Carnevale

A Carnevale divertiti con le maschere al Pio Monte della Misericordia!

Martedì 21, sabato 25 e domenica 26 febbraio, negli orari di apertura del museo, l’Istituzione di via Tribunali a Napoli propone ‘Oggi voglio essere… Maschere al Monte’, l’iniziativa dedicata a bambini e famiglie per festeggiare il Carnevale 2023.

I piccoli visitatori potranno scegliere una maschera tra quelle realizzate per l’occasione: volti ispirati ai colori, alle forme e personaggi rappresentati nei capolavori della Quadreria.

E soltanto passeggiando tra le sale e osservando le opere d’arte esposte, ognuno potrà scoprire chi è!

Al termine della visita si potrà portare via con sé la propria maschera, insieme al ricordo dell’esperienza di visita al Pio Monte della Misericordia… e si potrà così continuare ad essere un’opera d’arte!

L’iniziativa, a cura di Silvia Evangelista, responsabile dei Servizi educativi del Pio Monte della Misericordia, è un momento pensato per avvicinare in maniera giocosa i più piccini alla scoperta delle opere d’arte dell’Istituzione di via Tribunali, a 50 anni di apertura al pubblico del complesso museale.

Pio Monte della Misericordia

Napoli, Via dei Tribunali, 253

‘Oggi voglio essere… Maschere al Monte’

Martedì 21, sabato 25 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ultimo ingresso ore 17:30.

Domenica 26 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 14:30, ultimo ingresso ore 14:00.