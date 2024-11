‘Carmen: l’ultimo incontro’ al Teatro Petrarca di Arezzo

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, uno spettacolo tra danza e parole con Rossella Brescia

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre ad Arezzo, al Teatro Petrarca debutta, prima nazionale, ‘Carmen: l’ultimo incontro’.

Nell’ambito de La Toscana delle donne va in scena un’altra eroina interpretata da Rossella Brescia, protagonista dello spettacolo prodotto da AidaStudioProduzioni che nasce da un’idea di Elena Marazzita su testo di Debora Pioli con la regia di Marco Voleri.

Lo spettacolo ha il patrocinio di Amnesty Internazional Italia.

Cristina Manetti, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e ideatrice de La Toscana delle donne dice:

Quasi sempre l’ultimo appuntamento è lo scenario costante dei femminicidi, la trappola mortale tesa da chi non accetta la fine di un amore. Le storie, le relazioni non sono mai schematiche e gli amori che finiscono raramente portano a un addio condiviso. Ma l’ultimo appuntamento preteso o supplicato dal maschio che è stato lasciato si trasforma troppo spesso in un agguato pericoloso. Dobbiamo dire basta e non considerare l’ultimo appuntamento un atto dovuto o dettato da buone norme di comportamento. Questa Carmen, con la sua storia intensa, ci lascia un monito, un altro, che ci dice che noi donne dobbiamo essere più preparate e non sottovalutare mai nulla.

Tra danza e parole Rossella Bresca interpreta Carmen, personaggio femminile forte, anticonformista, tragicamente moderno, una donna come poche: zingara, bellissima, passionale, incantevole. La sua modernità nasce dal suo slancio vitale fortissimo, dall’amore smisurato per la libertà e dal desiderio di indipendenza personale.

La musica di Bizet enfatizza il suo modo di fare irridente, il suo vivere nell’attimo, come se la vita fosse leggera, tanto da poterla passare di slancio, come in una corsa, senza esitazioni, senza compromessi e con tutti i rischi che ciò comporta. Ma Carmen compie un errore terribilmente attuale: accettare un ultimo incontro.

Elena Marazzita, ideatrice dello spettacolo, dice:

Da quel suo ultimo incontro parte questo progetto che con musica, danza e parole si propone di rileggere l’opera riflettendo sugli attuali tragici fatti di cronaca legati ai femminicidi. Cosa spinge i due a rivedersi, nonostante tutto sia contro tale incontro? La tragedia è davvero sempre solo fatalità, destino? Si poteva evitare? La dinamica del femminicidio segue un copione? Molte volte sì ed è su questo aspetto che questa produzione intende fare luce sensibilizzando la collettività e producendo valore attraverso l’arte del teatro e del racconto. Don José ucciderà la donna che crede di amare e lo farà nel momento in cui si renderà conto che tutto è finito e non la potrà più avere.

Lo spettacolo è gratuito su prenotazione, il biglietto segnaposto può essere ritirato dalle 17:30 alle 19:30 al Teatro Petrarca tutti i mercoledì.

Online su discoverarezzo.ticka.it.