‘Carmen’ al Teatro Carcano

In scena a Milano dal 23 al 25 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 23 al 25 gennaio 2026, il palco del Teatro Carcano di Milano ospiterà ‘Carmen’, una rilettura contemporanea, portata in scena da FormazioneTAM, comparto di danza contemporanea di AUB, prodotta dall’Accademia Ucraina di Balletto.

Il balletto, che vede la regia e la coreografia firmate da Davide Iacobone si allontana dalla tradizione per trasformare i protagonisti José e Carmen in marionette simboliche di una guerra di ideali che travalica i loro destini individuali.

In questa versione, il palco si trasformerà in un’aula di tribunale. Attraverso un sapiente uso di flashback, la narrazione ricostruisce i fatti come prove a sostegno di una tesi, analizzando l’identità, il potere e il conflitto tra amore e destino.

È un dramma moderno che getta luce sulle ombre del femminicidio nella società odierna, dando voce a una Carmen che diventa vittima di un sistema punitivo per il solo fatto di aver rivendicato la propria libertà e il diritto di dire “no”.

La scena diventa quindi spazio di riflessione politica e sociale, dove l’amore si scontra con il destino e l’identità con il potere.

A dare corpo a questa visione politica e sociale saranno i Principal Dancers Laura Miotti e Gianmarco Martini Zani, accompagnati dal talento del corpo di ballo FormazioneTAM.

La partitura sonora unisce il repertorio classico di Sergey Skripka alle composizioni originali di Lorenzo Cimarelli, Marco Enea e dello stesso Iacobone, con il supporto delle voci registrate di Tiziana Confalonieri e Matteo Bosurgi.

Il cuore pulsante dell’opera risiede nella forza di un personaggio che smette di essere solo un nome per farsi concetto universale.

Carmen è una donna. Carmen è tante donne. È un’idea, un ideale. È il volto del desiderio che non chiede permesso. È la lotta contro la paura del diverso, la ribellione silenziosa che grida sotto pelle.

Carmen sfida l’ordine prestabilito, mette in discussione i ruoli, rompe le maschere di genere con la forza del suo essere. È la conseguenza di tutto ciò che deve cambiare, la crepa che apre il muro, la voce che scuote il silenzio. Carmen è la tempesta prima della quiete. È l’inizio di qualcosa di nuovo. Carmen è rivoluzione.

Lo spettacolo si sviluppa in due atti carichi di tensione: se il primo tempo mette in scena la violenza e la rovina di José, il secondo celebra il potere della libertà femminile, evidenziando le conseguenze del rifiuto non accettato e il potere della libertà femminile.

La conclusione consegna al pubblico un messaggio di speranza, attraverso una marcia collettiva che trasmette solidarietà e una rinnovata forza condivisa.

‘Carmen’

Regia e coreografia di Davide Iacobone

Musiche di repertorio realizzate da Sergey Skripka & Gukovskiy Symphony Orchestre

Musiche originali di Lorenzo Cimarelli, Marco Enea, Davide Iacobone

Principal Dancers: Laura Miotti, Gianmarco Martini Zani

Corpo di ballo FormazioneTAM

Supporto drammaturgico: Tiziana Confalonieri

Voci Registrate: Tiziana Confalonieri e Matteo Bosurgi

Prodotto da Accademia Ucraina di Balletto