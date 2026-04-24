Carlo Puca e Valerio Di Pietro i due nuovi Assessori Giunta Manfredi

Manfredi integra la squadra di governo cittadino
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato il decreto sindacale per l’integrazione della squadra di governo cittadino.
Le nuove nomine
Oltre alla conferma dei componenti già in carica, con le attuali rispettive deleghe, il Sindaco ha nominato due nuovi assessori:
Carlo Puca: Assessore alla partecipazione attiva e all’immagine della città con delega a: gestione immagine pubblica del Comune, democrazia partecipata, consulte, processi di co-progettazione e ascolto della cittadinanza;
Valerio Di Pietro: Assessore alla Transizione digitale e smart city con delega a: sicurezza informatica, connettività, protocollo informatico, promozione dell’accessibilità informatica, attuazione dell’Agenda digitale.
Deleghe rimanenti in capo al Sindaco
Il Sindaco Gaetano Manfredi mantiene la delega sulle seguenti materie:
– Cultura, Porto e PNRR.
– Finanziamenti europei e coesione territoriale.
– Grandi progetti e Stadio Maradona.
– Personale, organizzazione e tutela degli animali.
– Riorganizzazione della partecipata del settore igiene urbana.