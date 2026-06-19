Cardiologia interventistica del Goretti prima in Italia

Rocca: Un risultato che conferma il valore della sanità dei territori
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Il primato nazionale raggiunto dalla Cardiologia interventistica dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina rappresenta un risultato di straordinario valore e un ulteriore riconoscimento della qualità della sanità laziale.
Essere primi in Italia nelle procedure tempo-dipendenti e ad alta complessità significa garantire ai cittadini cure efficaci e tempestive nei momenti più delicati.
Per questo desidero rivolgere il mio ringraziamento al Professor Francesco Versaci, alla Direttrice generale Sabrina Cenciarelli e a tutto il personale sanitario coinvolto per il lavoro svolto con competenza, professionalità e spirito di squadra.
Latina può contare su una sanità di grande qualità e su numerose professionalità di altissimo livello.
Voglio quindi rivolgere un ringraziamento anche a tutti i direttori delle unità operative del Santa Maria Goretti e ai professionisti che ogni giorno, nelle diverse discipline, contribuiscono a fare dell’ospedale e dell’intera provincia un punto di riferimento sanitario riconosciuto ben oltre i confini del Lazio.
Questo risultato rappresenta un ulteriore segnale che la strategia di valorizzazione della sanità dei territori sta producendo risultati concreti.
Le nostre province esprimono eccellenze che nulla hanno da invidiare ai grandi ospedali della Capitale e che rappresentano un patrimonio fondamentale per il servizio sanitario regionale.
Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.