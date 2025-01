Carceri Lazio, bando ‘Costruire Futuro’ per dignità detenzione

Regimenti: ‘Favorire il reinserimento sociale’

È stata pubblicata oggi, sul BURL della Regione Lazio, la graduatoria del bando ‘Costruire futuro’ per promuovere interventi volti al miglioramento della vita detentiva e al reinserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante azioni di natura trattamentale, da realizzarsi presso gli istituti penitenziari del Lazio.

Il bando, finanziato con 250mila euro e aperto alle organizzazioni no profit aventi sede legale nel Lazio, ha visto assegnare le risorse a 22 progetti con in media 15mila euro erogati per ogni progetto.

L’Assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, dichiara: